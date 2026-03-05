Реклама

10:02, 5 марта 2026Мир

Премьер Канады оценил идею участия в войне против Ирана

Премьер Канады Карни: Нельзя исключать участие в войне на Ближнем Востоке
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что «никогда нельзя категорически исключать» возможность участия в боевых действиях, связанных с войной в Иране. Его цитирует агентство Bloomberg.

По словам канадского премьера, конфликт «может распространиться на очень обширные территории». В таком случае он допустил участие страны в боевых действиях на Ближнем Востоке, подчеркнув, что они будут носить оборонительный характер.

«Есть разница между наступательными действиями, которые предпринимали и предпринимают США и Израиль, не посоветовавшись с Канадой и другими союзниками. Мы не участвуем в этих действиях. Но мы всегда будем защищать канадцев. Мы всегда будем рядом и будем защищать наших союзников, когда потребуется», — сказал Карни.

В начале операции против Ирана Марк Карни поддержал ракетные удары США и Израиля. Канадский премьер отметил, что Иран, по его мнению, остается источником нестабильности и терроризма на Ближнем Востоке и не должен получить ядерное оружие.

