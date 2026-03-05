Реклама

Признанный погибшим боец СВО вернулся живым во время обмена пленными

Никита Абрамов
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Признанный погибшим солдат Вооруженных сил (ВС) России вернулся живым во время обмена пленными. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, чьи слова приводит ТАСС.

«Сегодня удивительный момент, когда по обмену военнопленными возвращаются домой многие наши ребята — 200 человек. И в том числе возвращается совершенно замечательный человек, который оказался живым», — рассказала она.

Каких-либо других подробностей о произошедшем омбудсмен не привела.

Ранее стало известно, что Москва и Киев 5-6 марта проведут обмен военнопленными по формуле 500 на 500. Всем возвращенным из плена российским военным будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь. Первый этап, во время которого вернули 200 российских солдат, уже состоялся.

