17:05, 5 марта 2026Силовые структуры

Пытавшийся перейти границу россиянин пойдет под суд

В Белгородской области осудят мужчину за попытку госизмены
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Белгородской области мужчину осудят за попытку госизмены. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он обвиняется по статьям 30, 275 («Покушение на государственную измену») и 205.5 («Покушение на участие в деятельности террористической организации») УК РФ.

По данным следствия, 25-летний житель Санкт-Петербурга с целью вступления в террористическую организацию «Легион "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещен). Для этого в марте 2023 года он прибыл в Белгородскую область, где был задержан сотрудниками ФСБ при попытке перейти государственную границу России.

Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что сторонник неонацистской идеологии в российском регионе поплатился за увлечения.

