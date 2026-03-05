Пытавшийся перейти границу россиянин пойдет под суд

В Белгородской области осудят мужчину за попытку госизмены

В Белгородской области мужчину осудят за попытку госизмены. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он обвиняется по статьям 30, 275 («Покушение на государственную измену») и 205.5 («Покушение на участие в деятельности террористической организации») УК РФ.

По данным следствия, 25-летний житель Санкт-Петербурга с целью вступления в террористическую организацию «Легион "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещен). Для этого в марте 2023 года он прибыл в Белгородскую область, где был задержан сотрудниками ФСБ при попытке перейти государственную границу России.

Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

