«Радиостанция Судного дня» передала два странных сообщения

Радиостанция УВБ-76 передала два странных слова. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее передачи.
Так называемая радиостанция Судного дня ожила в 12:33 по московскому времени. В первой передаче прозвучало слово «серосбег». В 14:13 в эфире появилось слово «овалосток». В прошлых передачах станции ни одно из этих слов не встречалось.
УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.