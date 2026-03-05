Реклама

«Радиостанция Судного дня» передала два странных сообщения

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала слово «овалосток»
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Zhuravlev Andrey / Shutterstock / Fotodom

Радиостанция УВБ-76 передала два странных слова. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее передачи.

Так называемая радиостанция Судного дня ожила в 12:33 по московскому времени. В первой передаче прозвучало слово «серосбег». В 14:13 в эфире появилось слово «овалосток». В прошлых передачах станции ни одно из этих слов не встречалось.

Материалы по теме:
«Радио Судного дня» из России передало десятки загадочных сообщений. Что они значат и связаны ли с ядерной войной?
«Радио Судного дня» из России передало десятки загадочных сообщений.Что они значат и связаны ли с ядерной войной?
19 декабря 2024
«Радиостанция Судного дня» передала десятки загадочных сообщений. О чем предупредили слушателей?
«Радиостанция Судного дня» передала десятки загадочных сообщений. О чем предупредили слушателей?
17 декабря 2024
«Взлом или страшное послание». В эфире «Радиостанции Судного дня» заиграли Shaman и гимн СССР
«Взлом или страшное послание». В эфире «Радиостанции Судного дня» заиграли Shaman и гимн СССР
18 декабря 2024

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

