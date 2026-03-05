Раскрыта необычная причина белых или коричневых пятен на зубах

Стоматолог Минко: Появление белых пятен на зубах может указывать на флюороз

Стоматолог-хирург, главный врач клиники Dr.Minko Dental Clinic Вячеслав Минко объяснил, почему на зубах могут возникать белые или коричневые пятна. Необычную причину их появления он раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».

«Обычно небольшие белые или коричневые пятнышки на зубах беспокоят людей с эстетической точки зрения. Однако их появление может указывать на флюороз — хроническое заболевание, возникающее по причине избыточного потребления фтора в раннем детстве», — рассказал Минко.

Врач объяснил, что чаще всего флюороз развивается из-за употребления сильно фторированной воды. Он уточнил: если ее употребляют дети, особенно в возрасте трех-четырех лет, вероятность этого заболевания во взрослом возрасте значительно повышается.

Также спровоцировать развитие заболевания могут слишком усердное использование фторсодержащих зубных паст и ополаскивателей, добавил стоматолог. При этом наличие в рационе богатых фтором продуктов, таких как жирная морская рыба, яйца, гречневая каша, яблоки, негативного воздействия на зубы не окажет.

«Флюороз скажется не только на внешнем виде зубов, но и увеличит их чувствительность и повысит риск кариеса. Если не восстановить эмаль, то она будет постепенно разрушаться, открывая ворота бактериям и инфекциям», — предупредил стоматолог.

Ранее Минко рассказал, как заподозрить проблемы с зубами. Он утверждает, что сухость во рту может привести к развитию кариеса.