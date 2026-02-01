Реклама

11:33, 1 февраля 2026

Россиянам назвали красноречивые сигналы проблем с зубами

Стоматолог Минко: Частая сухость во рту приводит к деминерализации зубов
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина

Стоматолог-хирург, главный врач клиники Dr.Minko Dental Clinic Вячеслав Минко указал на несколько красноречивых сигналов проблем с зубами и деснами, которые требуют незамедлительно обратиться к врачу. Их он перечислил в разговоре с «Лентой.ру».

Первым тревожным звонком Минко назвал часто возникающую сухость во рту. Помимо того, что сухость мешает нормально разговаривать и доставляет дискомфорт, она приводит к деминерализации эмали зубов. Из-за этого развиваются кариес и воспаление пародонта. Также возможны такие последствия, как воспаление слизистых и болевые ощущения при каждом приеме пищи, предупредил стоматолог.

Другой симптомом, при котором необходимо обратиться к врачу, — постоянный или часто возникающий неприятный запах изо рта. «Если эта проблема беспокоит даже после тщательной чистки зубов, это может говорить о воспалении или разрушении каких-то зубов из-за инфекции. Кроме того, запах изо рта появляется при проблемах с пищеварением, сбоях в работе желудка или кишечника», — предупредил Минко.

Еще одним настораживающим симптомом является появление язвочек, участков с воспалениями и покраснениями, болезненных участков на деснах или щеках, отметил специалист. Подобным образом могут проявляться стоматит, воспалительные процессы и микротравмы в ротовой полости.

Наконец, по словам Минко, требует обращения к врачу кровоточивость десен. Он отметил, что этот симптом может возникать периодически или же присутствовать постоянно, но в любом случае это ненормальная ситуация, сигнализирующая о воспалительном процессе. «Иногда люди воспринимают кровоточивость десен после чистки как положительный момент, поскольку связывают ее с тем, что зубы почищены очень тщательно. Думать так — большая ошибка», — подчеркнул стоматолог.

Ранее стоматолог Леонардо Ачиоли предупредил, что некоторые привычки, которые на первый взгляд кажутся безобидными, в действительности вредны для здоровья зубов. По его словам, здоровью зубов вредят привычки грызть ногти, сосать пальцы, ковырять в зубах, жевать на одной стороне челюсти и открывать зубами различные упаковки.

