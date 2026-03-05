Реклама

19:33, 5 марта 2026Забота о себе

Россиян призвали добавить в весенний рацион пять специй

Эндокринолог Янг: Копченая паприка заряжает бодростью и повышает настроение
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: NADKI / Shutterstock / Fotodom

Эндокринолог Екатерина Янг призвала россиян добавить в весенний рацион пять специй, которые помогут укрепить здоровье. Их она перечислила в своем Telegram-канале.

Янг посоветовала в это время года чаще употреблять копченую паприку, поскольку она заряжает бодростью, улучшает настроение, уменьшает количество висцерального жира, снижает индекс массы тела и является мощным иммуномодулятором. Также весной стоит включить в рацион корицу, так как она регулирует уровень глюкозы в крови, снижает тягу к сладостям, улучшает работу желудочно-кишечного тракта и оказывает антипаразитарный эффект, написала доктор.

Кроме того, Янг порекомендовала есть куркуму. Она нормализует желчеотток, обладает противовоспалительными свойствами, улучшает течение воспалительных заболеваний кишечника, артрита, депрессии и гиперхолестеринемии. В список полезных весной специй эндокринолог также включила семена фенхеля, которые успокаивают нервную систему, выводят лишнюю жидкость из организма и оказывают спазмолитическое действие, и кайенский перец — он обладает противогрибковым эффектом и положительно влияет на пищеварение.

Ранее диетолог Софья Кованова назвала супы, благодаря которым можно похудеть. По ее словам, первые блюда с курицей хорошо насыщают и не нагружают пищеварение.

