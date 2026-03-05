Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:31, 5 марта 2026Экономика

Россияне забудут о новостройках

Риелтор Перевозников: Продажи новостроек упадут на 20-50 %
Александра Качан (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В 2026 году продажи новостроек неизбежно упадут, однако значительного снижения цен не произойдет. Такой прогноз дал руководитель Tymy.Realty Александр Перевозников в беседе с «Известиями».

По словам риелтора, в зависимости от сегмента продажи могут снизиться от 20 процентов в оптимистичном сценарии и до 40-50 процентов — в пессимистичном. «Падение спроса вряд ли приведет к существенному снижению цен в результате конкурентной борьбы застройщиков за покупателя. У многих такой опции попросту нет», — отметил Перевозников.

Он добавил, что себестоимость строительства также продолжит расти на фоне удорожания стройматериалов, рабочей силы и налоговой нагрузки. Кроме того, рентабельность большинства проектов остается на минимальном уровне. В этой ситуации рынок новостроек конкурирует со вторичным жильем, цены на которое привлекательнее.

Ранее финансовый эксперт Дмитрий Трепольский заявил, что у россиян сформировалась ипотечная зависимость.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Орбан пообещал силой добиться от Украины возобновления поставок нефти по «Дружбе». Зеленский в ответ решил натравить на него ВСУ

    В ЦСКА отреагировали на обвинения в расизме после матча с «Краснодаром»

    Названы основные проблемы немецкого автопрома

    СВР сочла партнерство с Западом практически невозможным

    В Госдуме отреагировали на задержание экс-первого замминистра обороны России

    На Украине назвали новых конкурентов Зеленского на выборах

    Одинокая блогерша купила свадебное платье и объяснила внезапный порыв

    Бывший соратник Трампа неожиданно высказался об операции против Ирана

    Россиянин поджег полицейскую машину на территории отдела

    Китай оценил идею продления безвизового режима для россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok