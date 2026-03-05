Россияне забудут о новостройках

Риелтор Перевозников: Продажи новостроек упадут на 20-50 %

В 2026 году продажи новостроек неизбежно упадут, однако значительного снижения цен не произойдет. Такой прогноз дал руководитель Tymy.Realty Александр Перевозников в беседе с «Известиями».

По словам риелтора, в зависимости от сегмента продажи могут снизиться от 20 процентов в оптимистичном сценарии и до 40-50 процентов — в пессимистичном. «Падение спроса вряд ли приведет к существенному снижению цен в результате конкурентной борьбы застройщиков за покупателя. У многих такой опции попросту нет», — отметил Перевозников.

Он добавил, что себестоимость строительства также продолжит расти на фоне удорожания стройматериалов, рабочей силы и налоговой нагрузки. Кроме того, рентабельность большинства проектов остается на минимальном уровне. В этой ситуации рынок новостроек конкурирует со вторичным жильем, цены на которое привлекательнее.

Ранее финансовый эксперт Дмитрий Трепольский заявил, что у россиян сформировалась ипотечная зависимость.