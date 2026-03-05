Россиянин оказался под угрозой тюрьмы в Азии из-за царапины в лифте отеля

Shot: Россиянина отправили в изолятор в Малайзии из-за царапины в лифте отеля

Россиянина отправили в изолятор в Азии из-за царапины в лифте элитного отеля — мужчина оказался под угрозой пяти лет тюрьмы. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, во время отпуска Ирина и Александр остановились в пятизвездочном отеле DeFace Platinum Suites в центре столицы Малайзии Куала-Лумпура. В один из дней отдыха семейная пара спускалась на лифте, и турист провел рукой по ранее поцарапанной стенке. Сотрудники отеля, следившие за россиянами по камере, заподозрили гостя в порче имущества — им показалось, что именно он оставил царапину.

Когда туристы появились на первом этаже, их задержали на ресепшене. Персонал вызвал полицию, на Александра написали заявление и отправили его в изолятор до выяснения всех обстоятельств. Мужчине предстоит провести там еще четыре дня.

Собеседники издания признались, что руководство отеля просит у них 10 тысяч долларов (около 778 тысяч рублей), чтобы Александра отпустили. Ирина отказывается платить, поскольку камера не зафиксировала факт нарушения. Через два дня семейную пару выселят из отеля. У россиян заканчивается срок визы, и они не знают, что делать.

Как сообщает Telegram-канал, соотечественники давно жалуются на этот малайзийский отель. По их словам, персонал часто перекладывает ответственность за сломанную технику на гостей. Кроме того, при заселении они требуют депозит, который потом не возвращают якобы из-за порчи имущества.

Ранее турист из Китая был пойман за курением в Сингапуре, попытался дать взятку полиции и оказался под угрозой тюрьмы. Мужчина курил возле торгового центра, где это запрещено с 2019 года.

