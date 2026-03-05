Россиянка бросила троих сыновей ради «Царской империи»

Жительница Вологодской области бросила троих сыновей ради попадания в секту

Жительница Вологодской области бросила троих сыновей ради попадания в секту «Царская империя». Россиянка объявила супругу, что хочет воспитывать детей на расстоянии через молитвы. Об этом сообщили в Кичменгско-Городецком районном суде.

Муж на заседании пояснил, что жена в 2023 году добровольно ушла из семьи и вступила в религиозное объединение. Затем она перестала участвовать в жизни детей. На момент ее ухода младшему ребенку исполнилось только семь месяцев.

Отец мальчиков обратился в суд с требованием лишить экс-супругу родительских прав. В ходе рассмотрения дела установлено, что женщина не помогает детям материально. У нее накопился долг по алиментам около 500 тысяч рублей. В прошлом она уже привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Суд пришел к выводу, что мать самоустранилась от воспитания детей и лишил ее родительских прав. Троих мальчиков оставили с отцом.

