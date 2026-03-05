Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:17, 5 марта 2026Мир

Рютте высказался о вступлении НАТО в войну с Ираном

Рютте ушел от ответа на вопрос о пятой статье НАТО на фоне войны США с Ираном
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ушел от ответа на вопрос о применении пятой статьи устава альянса против Ирана. О возможном вступлении НАТО в войну с Ираном он рассказал в интервью Newsmax.

Журналист спросила у генсека, станет ли атака на посольство страны-члена НАТО поводом для нападения на того, кто нанес удар. В ответ на это Рютте сказал, что альянс будет оставаться «очень неоднозначен» в вопросе применения статьи о коллективной обороне.

«Если [статья] будет задействована, мы всегда немедленно дадим всем об этом знать. Но мы сохраняем эту неопределенность, потому что не хотим делать наших противников осведомленнее», — сказал он.

До этого Рютте сообщил, что НАТО подготовилась к возможному задействованию пятой статьи в контексте конфликта США с Ираном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Все равно они планируют ввести ограничения». Путин допустил прекращение поставок газа из РФ в Европу в ближайшее время

    Москвичам рассказали о погоде на 8 марта

    Британские ВМС сообщили о взрыве на танкере у берегов Кувейта

    Найдено природное средство для борьбы с метаболическими нарушениями

    В США подсчитали траты на перехват иранских дронов

    Рютте высказался о вступлении НАТО в войну с Ираном

    Самая красивая женщина в мире вызвала ажиотаж в сети дефиле в прозрачном наряде

    Ферму порнозвезды осадили сотни одержимых мужчин

    Раскрыта неожиданная опасность подарков к 8 Марта

    Описаны последствия войны Ирана и США для Ближнего Востока

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok