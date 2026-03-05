Рютте высказался о вступлении НАТО в войну с Ираном

Рютте ушел от ответа на вопрос о пятой статье НАТО на фоне войны США с Ираном

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ушел от ответа на вопрос о применении пятой статьи устава альянса против Ирана. О возможном вступлении НАТО в войну с Ираном он рассказал в интервью Newsmax.

Журналист спросила у генсека, станет ли атака на посольство страны-члена НАТО поводом для нападения на того, кто нанес удар. В ответ на это Рютте сказал, что альянс будет оставаться «очень неоднозначен» в вопросе применения статьи о коллективной обороне.

«Если [статья] будет задействована, мы всегда немедленно дадим всем об этом знать. Но мы сохраняем эту неопределенность, потому что не хотим делать наших противников осведомленнее», — сказал он.

До этого Рютте сообщил, что НАТО подготовилась к возможному задействованию пятой статьи в контексте конфликта США с Ираном.