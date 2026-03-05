Шансы России выиграть за счет иранского кризиса оценили

Экономист Бахтизин: Иранский кризис может усилить позиции России на рынке нефти

У России есть шанс усилить позиции на азиатском рынке нефти и газа. Об этом заявил директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, мир переживает кризис устойчивых и прогнозируемых маршрутов транспортировки энергоносителей при их достаточном количестве. Предложение той же нефти в последнее время даже немного превышало спрос. Однако, поскольку поставки через Персидский залив выглядят все более нестабильными, возрастает значение маршрутов, проходящих по суше, и северных поставщиков. Это означает усиление позиций тех государств, которые одновременно располагают ресурсами, инфраструктурой и устойчивыми транспортными направлениями. Данный фактор особенно важен, так как мировая экономика чувствительна к напряженным ситуациям в узловых точках глобальной морской логистики (например, Ормузский пролив или Суэцкий канал).

Бахтизин призвал не забывать, что цена нефти определяется не столько геологией, сколько географией и геополитикой, а мировая энергетика постепенно переходит от длинных цепочек поставок к региональным энергетическим контурам, замкнутым на формирующиеся макрорегионы (американский, евразийский и западноевропейский).

По информации Bloomberg, представители японской нефтепереработки на фоне проблем с поставками углеводородов через фактически перекрытый Ираном Ормузский пролив просят правительство предоставить им доступ к стратегическим запасам.