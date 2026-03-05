Спасавший с ножом в руках «похищенного ребенка» в российском городе попал на видео

Суд Петербурга арестовал на 14 суток мужчину, бросавшегося с ножом на машину

В Петербурге мужчина с помутневшим от выпитого алкоголя рассудком с ножом бросался на автомобиль, решив, что в нем трое похитителей удерживают ребенка. Запись с происшествием предоставили «Ленте.ру» в объединенной пресс-службе судов города.

На кадрах видно, как шатающийся мужчина кидается на припаркованный микроавтобус, разбивает окно. В его руках блестит нож.

Невский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел административное дело в отношении дебошира. На слушании он рассказал, что начал пить еще с 1 марта, на следующий день он вышел из дома, взяв с собой кухонный нож с целью самообороны. У парадной мужчина увидел белый микроавтобус и ему показалось, что внутри трое неизвестных держат похищенного малолетнего ребенка. Он, как мог, пытался помочь ему, а ножом бил по домофону, чтобы вызвать полицию.

Вместе с тем, из материалов, поступивших в суд, следует, что Юрий Путов у дома 9 по улице Антонова-Овсеенко выражался грубой нецензурной бранью, бегал по улице с ножом в руках, бил руками и ножом по припаркованным автомобилям и приставал к гражданам, на замечания не реагировал. Его привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство») и арестовали на 14 суток.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске мужчина напал с ножом на сожителя матери, а затем обвинил в этом выдуманных преступников.