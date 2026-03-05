Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:03, 5 марта 2026Силовые структуры

Россиянин порезал сожителя матери и обвинил в этом выдуманных преступников

Амурчанин напал с ножом на сожителя матери и наврал полиции о преступниках
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Благовещенске мужчина напал с ножом на сожителя матери, а затем обвинил в этом выдуманных преступников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД России по Амурской области.

Мужчины распивали алкоголь в одном из многоквартирных домов. В ходе застолья 31-летний амурчанин вспомнил, как его мать недавно жаловалась на поведение сожителя, и взялся за нож. После удара он осознал содеянное и вызвал полицию. Прибывшим на место силовикам мужчина представился вымышленным именем, а ножевое ранение объяснил нападением неизвестных.

Из квартиры пострадавшего увезли в больницу, а заявителя — в отдел. Там сотрудники и поняли, что именно он ударил мужчину. В отношении амурчанина возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Он во всем сознался. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее двое человек пострадали от мужчины, который устроил резню в Подольске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это истощение в ненужной войне». Почему в США заговорили о расколе в Белом доме и какие проблемы ждут Трампа из-за Ирана?

    Названы неожиданные проблемы Трампа из-за атаки на Иран

    Губин объяснил слова о шепелявости и профнепригодности Жукова

    Стало известно о жестоких способах командования ВСУ «мотивировать» солдат

    Два результативных действия Свечникова помогли «Каролине» одолеть «Ванкувер»

    США нанесли удар по военному кораблю Ирана

    Темпы роста цен на автомобильное топливо в России оценили

    Шансы комика Сабурова вернуться в Россию оценили

    Kia объявила масштабный отзыв в России из-за короткого замыкания

    Заключенных склоняли к госизмене в российской колонии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok