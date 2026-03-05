Россиянин порезал сожителя матери и обвинил в этом выдуманных преступников

Амурчанин напал с ножом на сожителя матери и наврал полиции о преступниках

В Благовещенске мужчина напал с ножом на сожителя матери, а затем обвинил в этом выдуманных преступников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД России по Амурской области.

Мужчины распивали алкоголь в одном из многоквартирных домов. В ходе застолья 31-летний амурчанин вспомнил, как его мать недавно жаловалась на поведение сожителя, и взялся за нож. После удара он осознал содеянное и вызвал полицию. Прибывшим на место силовикам мужчина представился вымышленным именем, а ножевое ранение объяснил нападением неизвестных.

Из квартиры пострадавшего увезли в больницу, а заявителя — в отдел. Там сотрудники и поняли, что именно он ударил мужчину. В отношении амурчанина возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Он во всем сознался. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

