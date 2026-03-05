Реклама

Наука и техника
16:56, 5 марта 2026Наука и техника

Назван скрытый способ ускорения работы компьютера

В XDA назвали обновление ПО SSD одним из способов ускорения работы компьютера
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Компьютер может работать быстрее, если во встроенном SSD-накопителе установлена актуальная прошивка. Об этом сообщает издание XDA.

Журналисты медиа назвали обновление программного обеспечения (ПО) SSD одним из скрытых способов профилактики отказа компьютера. «Возможно, вы никогда не обновляли прошивку своего накопителя или даже не знали о ее существовании — и можете страдать от устаревшей версии, даже не подозревая об этом», — заметили авторы и рассказали, на что влияет актуальность ПО.

В материале говорится, что программное обеспечение контролирует работу SSD, предотвращает возникновение ошибок и способствует правильному хранению данных. «Софт выполняет множество стандартных операций SSD, таких как сборка мусора, выравнивание износа и коррекция ошибок, и многих других», — заметили журналисты.

Так, функция выравнивания износа (Wear Leveling) помогает равномерно распределить операции записи по ячейкам NAND, что повышает ресурс SSD. Прошивка увеличивает производительность кэша накопителя, что помогает ему работать быстрее. Проверить обновление для SSD можно в настройках операционной системы (ОС) компьютера или в приложении для накопителя.

Ранее журналисты издания Windows Latest рассказали об облегченной версии Windows 11 LTSC, в которой нет нейросетей и большинства ненужных приложений. Она доступна бесплатно на сайте Microsoft с ознакомительным периодом 90 дней.

