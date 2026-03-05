США выдвинули Китаю серьезное требование

WSJ: США требуют от Китая покупать меньше нефти у России и больше у Америки

Министр финансов Соединенных Штатов Америки (США) Скотт Бессент в последние дни провел частные консультации с бывшими американскими чиновниками, руководителями предприятий и политическими аналитиками, во время которых рассказал о продолжающихся усилиях по убеждению Китая покупать больше нефти у США, и меньше у России. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Бессент желает поднять энергетический вопрос со своим коллегой из Китая вице-премьером Хэ Лифэном, в Париже в середине марта. Как сообщает источник издания, там они также планируют согласовать рамки для апрельского саммита между президентом США Дональдом Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином

Ранее индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начали покупать срочную российскую нефть, чтобы компенсировать перебои поставок, возникших из-за военных действий с Ираном.