Стали известны мотивы «слишком красивой» 22-летней серийной убийцы

22-летнюю серийную убийцу из Южной Кореи признали психопатом

Стали известны результаты психиатрического теста PCL-R, который прошла 22-летняя серийная убийца из Южной Кореи. Об этом сообщает издание «Чунъанъ ильбо».

Девушка по фамилии Ким приглашала мужчин на свидания и давала им напитки, в которые заранее добавила большую дозу седативных препаратов. Точно известно о трех жертвах: двое не выжили, еще один провел несколько дней в коме. В полиции подозревают, что пострадавших было больше. Поклонники Ким в соцсетях призывают отпустить ее на свободу, поскольку она «слишком красива для тюрьмы».

Как пишет газета «Соуль кенчже синмун», возможным мотивом девушки было удовлетворение потребностей, на которые ей самой не хватало средств. За счет своих жертв она посещала дорогие рестораны и отели, заставляла их оплачивать свидания и заказывать доставку еды. Когда мужчины требовали чего-то взамен или возникали разногласия, Ким давала им отравленные напитки.

После ареста девушка прошла психиатрический тест PCL-R, которому в Южной Корее подвергают людей, совершивших особенно жестокие преступления. Он оценивает по шкале до 40 баллов такие черты, как бессердечие, импульсивность и отсутствие эмпатии. Человек считается психопатом при результате выше 25 баллов. Показатели Ким превысили этот порог.

Адвокат Им Чжухе отметила, что диагноз не является смягчающим обстоятельством. По ее словам, он скорее указывает на крайнюю тяжесть преступлений.

В октябре 2025 года сообщалось, что в Бразилии поймали гламурную серийную убийцу. За пять месяцев она расправилась с четырьмя мужчинами.

