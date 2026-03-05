Реклама

Бывший СССР
13:41, 5 марта 2026

Стало известно о дефиците ракет для украинских истребителей F-16

Reuters: ВСУ месяц испытывали дефицит ракет для истребителей F-16
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: NTB / Ole Berg-Rusten / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) почти месяц испытывали дефицит ракет для истребителей F-16. Об этом сообщает Reuters.

Нехватка снарядов возникла из-за остановки поставок для ВСУ от стран Запада. Она сохранялась более трех недель, с конца ноября до середины декабря.

Уточняется, что в середине декабря Киев получил от Запада ракеты AIM-9, также Германия и Канада передавали ракеты Sidewinder. При этом, по словам источника агентства, ранее отмечалось снижение поставок.

Ранее стало известно последствие конфликта Ирана и США для Украины. Сообщалось, что военная операция Соединенных Штатов может привести к быстрому расходу запасов ракет противовоздушной обороны и затронуть поставки вооружений на Украину.

