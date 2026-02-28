Названо последствие конфликта Ирана и США для Украины

FT: Операция США против Ирана может привести к расходу запасов ракет для Украины

Военная операция США против Ирана может привести к быстрому расходу запасов ракет противовоздушной обороны (ПВО), что может затронуть поставки вооружений на Украину. Об этом сообщает Financial Times (FT).

«Ответные меры Ирана создадут дополнительную нагрузку на поставки этих жизненно важных боеприпасов, в то время как США испытывают трудности с их пополнением, что повлияет не только на войну на Украине», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Вашингтон может потратить годовой запас ракет ПВО за один или два дня военной операции. При этом наибольшие трудности могут возникнуть с запасами ракет-перехватчиков для американских комплексов THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).

Ранее заместитель председателя комитета парламента Ирана по внешней политике и национальной безопасности Махмуд Набавиан заявил, что атаки США и Израиля на Исламскую Республику могут привести к крупной войне на Ближнем Востоке.