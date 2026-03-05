РИА Новости: Командиры ВСУ врут бойцам перед штурмом, сообщая о гибели близких

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют «мотивацию» для солдат перед штурмом, сообщая им о гибели близких. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Командование ВСУ обманывает своих подчиненных, давая им ложную информацию о гибели их родственников. Таким образом, "грязно" мотивируя, они отправляют своих бойцов на штурм», — говорится в материале.

Уточняется, что командиры изымают у бойцов личные мобильные телефоны, чтобы те не смогли проверить информацию и связаться с родственниками.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что мирные переговоры между Россией и Украиной приостановлены из-за военного конфликта между Израилем, США и Ираном. По его словам, из-за ситуации вокруг Ирана важные сигналы для трехсторонней встречи отсутствуют.