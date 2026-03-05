Реклама

5 марта 2026Мир

Стало известно об атаке Ирана на американский истребитель

Clash Report: Силы ПВО Ирана могли сбить американский истребитель F-15
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Ирана могли сбить истребитель F-15, принадлежащий Военно-морским силам (ВМС) США. Об этом сообщает портал Clash Report в своем аккаунте социальной сети Х.

«Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США, как сообщается, потерпел крушение над юго-западным Ираном, возможно, из-за иранской системы ПВО. Сообщается, что оба члена экипажа катапультировались благополучно, и примерно через час американо-израильская поисково-спасательная группа вошла в Иран и обнаружила их», — отмечается в сообщении.

При этом авторы материала указали, что американские чиновники в беседе с газетой The Washington Post (WP) опровергли эту информацию. Официальное подтверждение от Центрального командования Вооруженных сил (ВС) США (CENTCOM) пока отсутствует.

Ранее агентство Tasnim со ссылкой на источники сообщило, что система ПВО Ирана сбила американский F-15.

2 марта Исламская республика сбила три истребителя ВВС США.

