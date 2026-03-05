Три человека пострадали из-за удара ВСУ в российском регионе

Три человека пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), совершенной с использованием дронов. Подробности инцидента раскрыл губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

По его данным, из-за удара беспилотниками повреждения получили гражданские объекты. Специалисты без промедлений реагируют на все поступающие вызовы, отметил Бусаргин.

Сейчас на местах работают все соответствующие профильные службы. Пострадавшим уже оказывается медицинская помощь.

Ранее в Минобороны России сообщили, что 48 БПЛА уничтожено за три часа в небе над регионами страны. Больше всего беспилотников за это время перехватили над акваторией Черного моря.