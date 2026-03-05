Реклама

00:56, 5 марта 2026Россия

Почти 50 беспилотников уничтожили в небе над Россией

Минобороны России: 48 БПЛА уничтожено за три часа в небе над регионами РФ
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 48 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Уточняется, что дроны были поражены в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. 15 БПЛА сбили над акваторией Черного моря, еще 11 — над Ростовской областью, 7 — над Республикой Крым, 5 — над Саратовской областью, 3 — над акваторией Черного моря.

Кроме того, по 2 беспилотника уничтожили в Краснодарском крае, Белгородской и Курской областях, еще один — над Воронежской областью.

Ранее сообщалось, что несколько взрывов раздалось над Саратовом и Энгельсом. По словам очевидцев, дроны летят на низкой высоте, а некоторые воздушные цели движутся со стороны Волги.

