Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:15, 4 марта 2026Россия

Над двумя российскими городами раздалось около 20 взрывов

Shot: Около 20 взрывов раздалось над Саратовом и Энгельсом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Около 20 взрывов раздалось над Саратовом и Энгельсом. Средства противовоздушной обороны отражают атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет Shot в Telegram-канале.

«За 30 минут прогремело от 17 до 20 взрывов в разных частях Саратова и Энгельса», — говорится в сообщении.

Как утверждают очевидцы, дроны летят на низкой высоте, а некоторые воздушные цели движутся со стороны Волги. По данным Shot, в небе видны вспышки от взрывов.

Ранее ВСУ пытались атаковать Саратовскую область 23 февраля, взрывы слышали жители двух городов — Саратова и Энгельса. Всего было слышно по меньшей мере 12-15 громких взрывов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европа бьет сама по себе». Страну НАТО заподозрили в организации атаки на российский газовоз. Новые подробности атаки на судно

    Премьер Словакии резко высказался о Зеленском

    ЦСКА одержал волевую победу над «Краснодаром» в Кубке России

    Над двумя российскими городами раздалось около 20 взрывов

    Рынок жилья в популярном у россиян городе отреагировал на ракетные удары Ирана

    В одном из регионов России отменят платную парковку

    Иран обстрелял офис Нетаньяху

    Отец «королевы марафонов» лишился недвижимости на десятки миллионов рублей

    В Британии заявили о непричастности Ирана к атаке базы на Кипре

    Испания опровергла заявления о намерении сотрудничать с военными США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok