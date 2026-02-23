Сразу над двумя российскими городами прогремели взрывы

Shot: Взрывы раздались над Саратовом и Энгельсом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Саратовскую область, взрывы слышали жители двух городов — Саратова и Энгельса. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Всего было слышно уже 12-15 громких взрывов, первые прозвучали в районе 02:30 (01:30 по московскому времени, — прим. «Ленты.Ру») ночи по местному времени», — говорится в сообщении. Всего было сбито около десяти воздушных целей.

Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала. В некоторых районах региона сработали тревожные сирены.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали Белгород ракетами HIMARS. Город оказался частично обесточен.