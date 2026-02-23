Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:02, 23 февраля 2026Россия

Сразу над двумя российскими городами прогремели взрывы

Shot: Взрывы раздались над Саратовом и Энгельсом
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Саратовскую область, взрывы слышали жители двух городов — Саратова и Энгельса. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Всего было слышно уже 12-15 громких взрывов, первые прозвучали в районе 02:30 (01:30 по московскому времени, — прим. «Ленты.Ру») ночи по местному времени», — говорится в сообщении. Всего было сбито около десяти воздушных целей.

Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала. В некоторых районах региона сработали тревожные сирены.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали Белгород ракетами HIMARS. Город оказался частично обесточен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Могущественный наркобарон убит в Мексике. В стране началась бойня между армией и картелем, чьи боевики учились воевать на Украине

    Россия повторила антирекорд по медалям на Олимпиаде. Последний день закончился конфузом

    Раскрыта история невероятного русского самозванца

    На Западе высказались об устранении Зеленского

    В НАТО начали готовиться к подводной войне

    Сразу над двумя российскими городами прогремели взрывы

    Дмитриев констатировал конец британской короны

    Милонов назвал кривлянием проведение гендер-пати в России

    Слуцкий предложил не увольнять жен и мужей участников СВО

    Зеленского уличили в бесчеловечном отношении к своему народу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok