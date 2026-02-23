Реклама

Россия
00:50, 23 февраля 2026Россия

Раскрыты подробности ракетной атаки ВСУ на Белгород

Из-за ракетной атаки ВСУ в Белгороде повреждена энергетическая инфраструктура
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В результате массированной ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду и Белгородскому округу была серьезно повреждена энергетическая инфраструктура. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Есть перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в дома жителе», — написал чиновник. Он подчеркнул, что пока нельзя оценить весь масштаб повреждений — это будет сделано в светлое время суток.

О пострадавших не сообщается. На местах работают оперативные службы.

Ранее сообщалось о взрывах в Белгороде. По предварительным данным, ВСУ нанесли удар ракетами HIMARS.

