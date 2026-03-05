Туристка описала очереди на рейсы из ОАЭ в Россию фразой «голодные игры»

Российская туристка описала очереди на рейсы из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) на родину фразой «сейчас начнутся голодные игры». Об этом она написала в своем аккаунте @klimova_alexandra_ в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Александры, турагент сказала ей и ее партнеру ехать в аэропорт Дубая рано утром в понедельник, 2 марта. Там россияне оказались в толпе других пассажиров, ожидающих вылеты в Москву, Казань и Екатеринбург на самолетах авиакомпании Flydubai.

Два часа пара простояла в очереди, однако мест на борту не осталось. В итоге туристам пришлось ждать другой самолет еще несколько часов. Александра и ее спутник попали в число счастливчиков и заняли оставшиеся кресла, но лайнер оказался неисправен. Его пришлось заменить на другой.

В итоге россияне наконец-то вылетели из ОАЭ. Они провели три часа в пути до Пакистана и еще через пять часов попали в Россию.

Ранее Минтранс России продлил рекомендацию приостановить продажу билетов на Ближний Восток до 14 марта. Речь идет о рейсах в такие страны, как Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ.