В России продлили рекомендацию приостановить продажу билетов на Ближний Восток

Минтранс России продлил рекомендацию приостановить продажу билетов на Ближний Восток до 14 марта. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Речь идет о рейсах в такие страны, как Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ. В Минтрансе отметили, что воздушное пространство Бахрейна, Израиля, Ирака, Ирана, Катара и Кувейта полностью закрыто. В ОАЭ и Саудовской Аравии действуют частичные ограничения.

Ранее российских туристов отказались пустить на рейс Emirates из-за гражданства. 15 человек застряли на Мальдивах из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.