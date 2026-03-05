У мужчины с сильной зубной болью пропали кости лица

Mirror: Зубная боль у мужчины оказалась симптомом поедающего кости рака крови

Сильная зубная боль у 42-летнего британца Эдд Виейры оказалась симптомом смертельной болезни. Его историей заинтересовалось издание Mirror.

Виейра рассказал, что сначала испытал боль лишь в левом клыке, но вскоре понял, что все его передние зубы тоже болят и шатаются. «Также я не мог высморкаться из-за боли и нащупал небольшую твердую шишку возле правой ноздри», — вспоминает он. Мужчина списывал свои ощущения на кариес, но рентген показал, что у него пропали кости в левой стороне лица. Во время компьютерной томографии врачи обнаружили в левой носовой пазухе новообразование, «поедающее» кости челюсти.

После биопсии врачи сообщили Виейре, что у него вторая стадия одной из разновидностей неходжкинской лимфомы — рака крови. «Если бы зубная боль ушла, ситуация усугубилась бы, и рак распространился бы дальше. Вероятно, я потерял бы все зубы. Рак уже распространился на шею, и я не смею думать, насколько хуже могло бы стать», — рассказал британец. К настоящему времени он прошел четыре из шести назначенных курсов химиотерапии, но пока не знает, помогает ли лечение.

