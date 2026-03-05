Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:33, 5 марта 2026Забота о себе

У мужчины с сильной зубной болью пропали кости лица

Mirror: Зубная боль у мужчины оказалась симптомом поедающего кости рака крови
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: sandsun / Shutterstock / Fotodom

Сильная зубная боль у 42-летнего британца Эдд Виейры оказалась симптомом смертельной болезни. Его историей заинтересовалось издание Mirror.

Виейра рассказал, что сначала испытал боль лишь в левом клыке, но вскоре понял, что все его передние зубы тоже болят и шатаются. «Также я не мог высморкаться из-за боли и нащупал небольшую твердую шишку возле правой ноздри», — вспоминает он. Мужчина списывал свои ощущения на кариес, но рентген показал, что у него пропали кости в левой стороне лица. Во время компьютерной томографии врачи обнаружили в левой носовой пазухе новообразование, «поедающее» кости челюсти.

Материалы по теме:
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью» Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью»Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
6 октября 2020
«Я понимала весь ужас моего диагноза» Как живут россияне с редким заболеванием крови
«Я понимала весь ужас моего диагноза»Как живут россияне с редким заболеванием крови
25 декабря 2020

После биопсии врачи сообщили Виейре, что у него вторая стадия одной из разновидностей неходжкинской лимфомы — рака крови. «Если бы зубная боль ушла, ситуация усугубилась бы, и рак распространился бы дальше. Вероятно, я потерял бы все зубы. Рак уже распространился на шею, и я не смею думать, насколько хуже могло бы стать», — рассказал британец. К настоящему времени он прошел четыре из шести назначенных курсов химиотерапии, но пока не знает, помогает ли лечение.

Ранее стоматолог Джули Чо предупредила, что у любителей кофе могут возникнуть проблемы с зубами. По ее словам, этот напиток содержит дубильные вещества, окрашивающие эмаль. Этот эффект наиболее выражен у людей, у которых зубная эмаль пористая, отметила она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД Азербайджана отреагировал на атаки иранских дронов

    «Решетнев» рассказал о сборке спутника «Ямал-501»

    Получивший взятку в размере 180 миллионов экс-мэр российского города обратился к суду

    Малышева отчитала гостью ее передачи и предрекла ей инсульт

    Блогеру Арсену Маркаряну дали срок

    В России резко упали продажи одного класса машин

    Стала известна судьба сотен попавших в украинский плен россиян

    Неудачный опыт вербовки оценили в российском суде в 14-летнее заключение

    Генсек НАТО сделал заявление о военной операции США в Иране

    В Израиле объявили новую фазу войны против Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok