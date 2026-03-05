Реклама

Украинский БПЛА ударил по своим сослуживцам

Марочко: Украинский БПЛА уничтожил пикап с ранеными сослуживцами
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) уничтожил пикап с ранеными сослуживцами, их вывозили из красноармейского направления. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«Украинские дроноводы уничтожили собственный пикап (...) На борту находились раненые украинские боевики, которых сослуживцы эвакуировали с линии боевого соприкосновения», — отметил аналитик.

Марочко подчеркнул, что этот инцидент не был ошибкой украинского оператора, так как на пикапе были нанесены опознавательные знаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Зафиксировали произошедшее российские расчеты, которые проводили разведку в районе.

Ранее стало известно, что российские операторы беспилотных летательных аппаратов уничтожили группу бойцов ВСУ, которые дрифтовали на джипе в чистом поле под Красноармейском. Дразнивший российских разведчиков противник был поражен с помощью дрона.

