В Европе признались в страхе от «саморазрушения США»

Европу пугает, что США своими действиями сами разрушают свою мощь. Об этом заявила эксперт по Германии и трансатлантическим отношениям в Брукингском институте Констанца Штельценмюллер, ее слова приводит Politico.
«Власть, уверенная в реальности и легитимности своей силы, не будет так обращаться с людьми или другими державами», — отметила она.
По словам Штельценмюллер, европейцев беспокоит «американская бравада и чрезмерное стремление к доминированию».
«Мысль о том, что мы, возможно, являемся свидетелями саморазрушения американской мощи, — вот что, на мой взгляд, вселяет страх даже в самых критически настроенных союзников», — сказала эксперт.
Ранее председатель комитета по иностранным делам парламента Великобритании и член Лейбористской партии Эмили Торнберри заявила, что президент США Дональд Трамп во время войны в Иране усвоил урок о том, как важно иметь обширный круг союзников.