09:07, 5 марта 2026Мир

В Европе признались в страхе от «саморазрушения США»

Штельценмюллер: Европу пугает, что США своими действиями разрушают свою мощь
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: U.S. Navy / Reuters

Европу пугает, что США своими действиями сами разрушают свою мощь. Об этом заявила эксперт по Германии и трансатлантическим отношениям в Брукингском институте Констанца Штельценмюллер, ее слова приводит Politico.

«Власть, уверенная в реальности и легитимности своей силы, не будет так обращаться с людьми или другими державами», — отметила она.

По словам Штельценмюллер, европейцев беспокоит «американская бравада и чрезмерное стремление к доминированию».

«Мысль о том, что мы, возможно, являемся свидетелями саморазрушения американской мощи, — вот что, на мой взгляд, вселяет страх даже в самых критически настроенных союзников», — сказала эксперт.

Ранее председатель комитета по иностранным делам парламента Великобритании и член Лейбористской партии Эмили Торнберри заявила, что президент США Дональд Трамп во время войны в Иране усвоил урок о том, как важно иметь обширный круг союзников.

