В Великобритании назвали усвоенный Трампом урок в Иране

Торнберри: Трамп в Иране усвоил урок, как важно иметь широкую базу союзников

Президент США Дональд Трамп во время войны в Иране усвоил урок о том, как важно иметь обширный круг союзников. Об этом заявила председатель комитета по иностранным делам парламента Великобритании и член Лейбористской партии Эмили Торнберри в интервью Politico.

«Полагаю, президент Трамп не пытался заручиться поддержкой НАТО в войне в Иране — возможно, он считал, что это нецелесообразно. Я подозреваю, что теперь он усваивает урок о том, как важно иметь широкую базу союзников», — сказала она.

Издание отмечает, что нежелание Европы поддержать Трампа на Ближнем Востоке показывает раскол в трансатлантических отношениях. Великобритания и Испания отказали США в предоставлении доступа к своим военным базам для нанесения ударов по Ирану. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал события в Иране противоречащими международному праву.

Ранее Дональд Трамп упрекнул Великобританию в отсутствии помощи на Ближнем Востоке. По его словам, премьер-министр Великобритании Кир Стармер должен был помочь США из-за существующих между странами особых отношений.