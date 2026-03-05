В Европе рассказали о страхе из-за конфликта вокруг Ирана

TEC: В Европе обеспокоены наплывом мигрантов из-за войны в Иране

Брюссель с тревогой ожидает волны мигрантов из-за конфликта вокруг Ирана. Об этом в материале для издания The European Conservative (ТЕС) сообщил испанский журналист Хавьер Вильямор.

«Пока не наблюдается той картины, которая была в 2015 году. Однако обеспокоенность в Брюсселе очевидна. Опыт показывает, что крупномасштабные перемещения начинаются не с впечатляющих цифр, а с постоянного потока, который, если конфликт затянется, может превратиться в волну, которую трудно сдержать», — отмечает он.

По мнению Вильямора, конфликт может привести к серьезным последствиям для Европы. Он напомнил, что Иран является значительным государством в демографическом плане, и любая дестабилизация может спровоцировать существенный наплыв мигрантов.

Ранее стало известно, что обострение конфликта США и Израиля с Ираном создало раскол в крайне правых политических силах в Европе. Европейские политики опасаются, что конфликт на Ближнем Востоке может дестабилизировать регион и спровоцировать новые миграционные потоки.