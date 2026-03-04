Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:46, 4 марта 2026Мир

Раскрыто последствие конфликта США и Израиля с Ираном для Европы

Politico: Конфликт США и Израиля с Ираном создал раскол у европейских правых
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Обострение конфликта США и Израиля с Ираном создало раскол в крайне правых политических силах в Европе. Об этом сообщает Politico.

«Многие из них [крайне правых сил] противостоят тому, что они называют исламизацией Европы, и видят в Израиле естественного союзника. Однако они также выступают против того, что они изображают как чрезмерное американское имперское вмешательство и дорогостоящие внешнеполитические интриги», — сказано в сообщении.

Отмечается, что европейские политики опасаются, что новый конфликт на Ближнем Востоке может дестабилизировать регион и спровоцировать новые миграционные потоки.

Во Франции партия «Национальное объединение» заняла более сдержанную позицию, фактически поддержав удары по Ирану, тогда как в Германии в рядах партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) возникли разногласия. Часть руководства призвала к прекращению эскалации на Ближнем Востоке, когда же другие представители партии выступили за поддержку военных действий против Тегерана.

В Румынии и Нидерландах отдельные правые политики, напротив, открыто поддержали курс Вашингтона. «В Иране, Венесуэле и других странах мира администрация Трампа делает все необходимое для безопасности свободного мира и демократии», — лидер оппозиционной партии Румынии «Альянс за объединение румын» Джеордже Симион.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Испании Педро Санчес стал главным критиком масштабной операции президента США Дональда Трампа против Ирана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Стоит очень-очень сильно их ударить». Трамп высказался о Германии и разгневался на Мерца

    Владельца стоматологии в российском городе обвинили в истязании жены с особой жестокостью

    Россия начала останавливать продажу угля в Китай

    Посол ответил на вопрос о жертвах среди россиян в Израиле

    Названа необходимая продолжительность сна для снижения риска диабета

    Десятки россиян отравились на поминках

    Удары Ирана по радарам США назвали подарком российским РВСН

    Раскрыто последствие конфликта США и Израиля с Ираном для Европы

    Акции китайских компаний упали на фоне конфликта на Ближнем Востоке

    В Москве заиграет музыка с пением птиц

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok