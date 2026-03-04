Реклама

Назван главый критик Трампа на фоне операции против Ирана

Politico: Премьер Испании Санчес стал главным критиком Трампа
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Педро Санчес

Педро Санчес. Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Премьер-министр Испании Педро Санчес стал главным критиком масштабной операции президента США Дональда Трампа против Ирана. Об этом сообщает Politico.

По мнению издания, в рамках внутренней политики у него мало возможностей для политических маневров, поскольку его партия сильно пострадала от коррупционных скандалов на региональных выборах.

Однако во внешней политике Санчес действует значительно свободнее и позиционирует себя как одного из европейских оппонентов трампизма, что находит отклик у испанской общественности.

Как напоминает Politico, он также резко осуждал конфликта в Секторе Газа и захват венесуэльского лидера Николаса Мадуро. При этом тон его заявлений заметно отличается от более сдержанной позиции большинства других лидеров Европейского союза (ЕС).

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес осудил военные действия США и Израиля против Ирана, назвав их неоправданными. Глава испанского правительства призвал все страны Европы последовать его примеру.

