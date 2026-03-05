В Кремле оценили роль США в переговорах по Украине в условиях войны с Ираном

Песков: Россия высоко ценит роль США в переговорах по Украине и полна терпения

Россия высоко ценит роль США в переговорах по урегулированию конфликта на Украине и полна терпения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Понятно, что как посредники, роль которых мы высоко ценим, американцы сейчас заняты другими делами. Мы полны терпения в данном случае», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Москва продолжает быть открытой для переговоров по Украине и ждет следующего раунда. По его словам, пауза в них сложилась по объективным причинам.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Целью ударов стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников и средства противовоздушной обороны.