В Кремле высказались о переговорах с Украиной

Песков: Россия открыта к переговорам с Украиной и ждет следующего раунда

Россия открыта к переговорам с Украиной и ждет следующего раунда, так как пауза в процессе произошла по техническим причинам. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы продолжаем быть открытыми для переговоров, мы заинтересованы. Мы ожидаем следующего раунда. По объективным причинам сейчас сложилась пауза», — указал представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что США отвлечены от переговорного трека из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков заявил, что на данный момент ни даты, ни места проведения новых переговоров России с Украиной пока нет.