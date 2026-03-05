Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:23, 5 марта 2026Мир

В Кремле высказались о переговорах с Украиной

Песков: Россия открыта к переговорам с Украиной и ждет следующего раунда
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Россия открыта к переговорам с Украиной и ждет следующего раунда, так как пауза в процессе произошла по техническим причинам. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы продолжаем быть открытыми для переговоров, мы заинтересованы. Мы ожидаем следующего раунда. По объективным причинам сейчас сложилась пауза», — указал представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что США отвлечены от переговорного трека из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков заявил, что на данный момент ни даты, ни места проведения новых переговоров России с Украиной пока нет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран провел переговоры с Азербайджаном

    Зеленский окончательно определился с нефтепроводом «Дружба»

    В России появился новый автомобильный товарный знак

    Зеленский ответил Орбану на требование проверить «Дружбу»

    Имущество семьи задержанного экс первого замминистра обороны России Цаликова оценили

    Интимный момент Эммы Уотсон с наследником богатейшей семьи Мексики попал на фото

    Израиль начал следующую фазу атак на Иран

    У самолета с пассажирами на борту отвалилась дверь во время полета в США

    Стоимость российской нефти выросла до максимума за полгода

    Пытавшийся перейти границу россиянин пойдет под суд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok