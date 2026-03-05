Костюков ответил на вопрос о следующих переговорах с Украиной

На данный момент времени ни даты, ни места проведения новых переговоров России с Украиной пока нет. Об этом заявил начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, передает РИА Новости.
«Пока ни даты, ни места нет», — ответил он на вопрос.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что процесс мирных переговоров между Россией и Украиной при участии США в настоящее время приостановлен из-за иранского конфликта. По его словам, из-за ситуации вокруг Тегерана необходимых сигналов для трехсторонней встречи нет.
Также глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что у Москвы нет оснований подозревать о «ширме» на трехсторонних переговорах по Украине с участием США.