Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:08, 5 марта 2026Бывший СССР

Костюков ответил на вопрос о следующих переговорах с Украиной

Костюков: Ни даты, ни места переговоров с Киевом пока нет
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

На данный момент времени ни даты, ни места проведения новых переговоров России с Украиной пока нет. Об этом заявил начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, передает РИА Новости.

«Пока ни даты, ни места нет», — ответил он на вопрос.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что процесс мирных переговоров между Россией и Украиной при участии США в настоящее время приостановлен из-за иранского конфликта. По его словам, из-за ситуации вокруг Тегерана необходимых сигналов для трехсторонней встречи нет.

Также глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что у Москвы нет оснований подозревать о «ширме» на трехсторонних переговорах по Украине с участием США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иранские дроны впервые ударили по Азербайджану. Тегеран отрицает атаку, Алиев требует извинений и дал поручение армии

    На Украине подтвердили обмен пленными с Россией

    Российские туристы нашли замену недоступным ближневосточным странам

    Взыскивать долги за ЖКХ с россиян начнут по-новому

    Иран впервые ударил стелс-дронами «Хадид-110»

    На Украине назвали уникальность нового обмена пленными с Россией

    Гогену Солнцеву сожгли кожу головы в московском салоне красоты

    Аэропорт Азербайджана приостановил работу после атаки иранского дрона

    Двое россиян сожгли автосервис конкурента

    Израиль атаковал один из ключевых штабов Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok