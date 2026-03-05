Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:42, 5 марта 2026Мир

В парламенте Британии призвали к вступлению в войну с Ираном

Лидер Консервативной партии Британии призвала к вступлению в войну с Ираном
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Лидер Консервативной партии Великобритании Кеми Баденок призвала к вступлению в войну с Ираном. Слова политика приводит «Би-би-си».

«Я бы сказала депутатам-лейбористам: мы уже вовлечены в эту войну, нравится вам это или нет. Чего же ждет премьер-министр?» — сказала она, выступая в британском парламенте.

Баденок призвала направить Военно-воздушные силы Великобритании для уничтожения ракетных баз Ирана и предотвращения новых запусков ракет по союзникам Лондона на Ближнем Востоке.

Ранее Иран нанес удар беспилотником по британской базе Акротири на Кипре. Лидеры Германии, Франции и Великобритании пригрозили исламской республике военными мерами в случае, если Тегеран продолжит наносить удары по их союзникам на Ближнем Востоке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иранские дроны впервые ударили по Азербайджану. Тегеран отрицает атаку, Алиев требует извинений и дал поручение армии

    Лишившийся руки военкор описал атаку ВСУ словами «как в фильмах ужасов»

    На Украине подтвердили обмен пленными с Россией

    Российские туристы нашли замену недоступным ближневосточным странам

    Взыскивать долги за ЖКХ с россиян начнут по-новому

    Иран впервые ударил стелс-дронами «Хадид-110»

    На Украине назвали уникальность нового обмена пленными с Россией

    Гогену Солнцеву сожгли кожу головы в московском салоне красоты

    Аэропорт Азербайджана приостановил работу после атаки иранского дрона

    Двое россиян сожгли автосервис конкурента

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok