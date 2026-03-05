В парламенте Британии призвали к вступлению в войну с Ираном

Лидер Консервативной партии Британии призвала к вступлению в войну с Ираном

Лидер Консервативной партии Великобритании Кеми Баденок призвала к вступлению в войну с Ираном. Слова политика приводит «Би-би-си».

«Я бы сказала депутатам-лейбористам: мы уже вовлечены в эту войну, нравится вам это или нет. Чего же ждет премьер-министр?» — сказала она, выступая в британском парламенте.

Баденок призвала направить Военно-воздушные силы Великобритании для уничтожения ракетных баз Ирана и предотвращения новых запусков ракет по союзникам Лондона на Ближнем Востоке.

Ранее Иран нанес удар беспилотником по британской базе Акротири на Кипре. Лидеры Германии, Франции и Великобритании пригрозили исламской республике военными мерами в случае, если Тегеран продолжит наносить удары по их союзникам на Ближнем Востоке.