В Пентагоне высказались о войне с Россией

Колби: Целью США в отношении России является избежание войны

Соединенные Штаты намерены защищать союзников по НАТО и одновременно избегать прямого военного конфликта с Россией. Об этом заявил заместитель главы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби, передает РИА Новости.

«Целью в отношении России является избежание войны», — сказал он.

Замглавы Пентагона отметил, что США сохраняют решимость поддерживать европейских союзников, однако намерены делать это с учетом военных реалий.

Ранее Колби заявил, что Соединенные Штаты сейчас работают над установлением контроля над Гренландией. «Думаю, у нас есть основания для оптимизма, что это закончится успешно», — объяснил представитель Пентагона.