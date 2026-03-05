Реклама

17:18, 5 марта 2026
Авто

В России появился новый автомобильный товарный знак

ФИПС: В России прошел государственную регистрацию товарный знак Lada Parus
Марина Аверкина

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В России прошел государственную регистрацию товарный знак Lada Parus. Информация об этом опубликована в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Правообладатель в данных не указан.

Стоит напомнить, что около года назад «АвтоВАЗ» подавал заявку на регистрацию этого знака вместе с Lada Tigris, Lada Ariva, Lada Yarus и Lada Yashma. Само графическое исполнение выполнено с использованием фирменного шрифта автоконцерна.

Знак прошел регистрацию по нескольким классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Основным является 12-й класс, который дает компании право выпускать автомобиль под таким названием. Помимо этого, регистрация подтверждена для 28-го класса (использование для игрушек и масштабных моделей), а также для 37-го класса (оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию).

Отметим, что получение прав на товарный знак не является подтверждением появления новой модели в линейке Lada. Зачастую эта процедура необходима для того, чтобы защитить наименование от посягательств на него сторонних лиц.

Ранее стало известно, что автомобили немецких марок ждет очередное повышение цен на российском рынке. Так, популярный кроссовер BMW X5 в версии с М-пакетом с апреля может стоить более 20,7 миллиона рублей.

