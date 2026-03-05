В России появился новый автомобильный товарный знак

ФИПС: В России прошел государственную регистрацию товарный знак Lada Parus

В России прошел государственную регистрацию товарный знак Lada Parus. Информация об этом опубликована в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Правообладатель в данных не указан.

Стоит напомнить, что около года назад «АвтоВАЗ» подавал заявку на регистрацию этого знака вместе с Lada Tigris, Lada Ariva, Lada Yarus и Lada Yashma. Само графическое исполнение выполнено с использованием фирменного шрифта автоконцерна.

Знак прошел регистрацию по нескольким классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Основным является 12-й класс, который дает компании право выпускать автомобиль под таким названием. Помимо этого, регистрация подтверждена для 28-го класса (использование для игрушек и масштабных моделей), а также для 37-го класса (оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию).

Отметим, что получение прав на товарный знак не является подтверждением появления новой модели в линейке Lada. Зачастую эта процедура необходима для того, чтобы защитить наименование от посягательств на него сторонних лиц.

