В России стали варить меньше пива

РАТК: Производство пива и пивных напитков в России упало больше чем на 6 %

За первые два месяца 2026 года в России произвели 119,1 миллиона декалитров пива и пивных напитков. Об этом сообщило «Интерфакс» со ссылкой на Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками (РАТК).

Достигнутый результат оказался на 6,1 процента меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Пива крепостью до 8,6 градуса сварили 104,4 миллиона дал, или на 5,1 процента меньше. Более крепкого пива удалось изготовить почти на три процента больше. Что касается пивных напитков, то их производство оценивается в 14,6 миллиона (минус 12,3 процента).

Также РАТК подсчитал, что в январе-феврале в России изготовили два миллиона декалитров сидра, пуаре и медовухи. Это на 1,4 процента больше, чем годом ранее. Рост обеспечил сидр, выработка которого увеличилась на 3,8 процента. При этом производство медовухи упало на 3,8 процента, а пуаре — на 23,8 процента.

Ранее одной из причин падения российского пивного рынка назвали молодое поколение, которое не желает употреблять спиртное. Оказалось, что так называемые зумеры предпочитают здоровый образ жизни.