Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:47, 5 марта 2026Мир

В США оценили перспективы скорой смены режима в Иране

Бывший госсекретарь США Блинкен: Скорой смены режима в Иране не предвидится
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Смены режима в Иране в ближайшем будущем не предвидится. Об этом заявил бывший госсекретарь США Энтони Блинкен, его слова приводит Bloomberg.

«[Президент США Дональд] Трамп теоретически мог бы уже завтра объявить о победе и заявить, что режиму нанесен серьезный ущерб, что серьезно пострадали ракетные силы, ядерная программа и военно-морской флот, и на этом закончить. Но тогда ради чего все это?» — отметил Блинкен.

По его словам, большую часть разрушенного в конечном итоге можно восстановить. При этом экс-госсекретарь указал, что необходимы изменения в системе управления Исламской Республики, но «скорой смены режима не предвидится».

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Трамп готов поддержать иранских ополченцев, готовых взять в руки оружие для смены власти, и продолжает публично и в частном порядке обдумывать несколько вариантов того, кто должен сменить свергнутого лидера страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это истощение в ненужной войне». Почему в США заговорили о расколе в Белом доме и какие проблемы ждут Трампа из-за Ирана?

    Футболист «Краснодара» обвинил фанатов ЦСКА в расизме

    Вернувшаяся из Дубая россиянка описала опыт фразой «сидели до четырех утра в убежище»

    Стало известно о контактах России и Турции по угрозам «Турецкому потоку»

    В России подешевели отечественные машины

    Драка у станции метро в Москве закончилась убийством

    Окровавленную пенсионерку нашли на тротуаре в российском городе

    Иран ударил по американскому военному объекту

    На Украине переговоры с США о покупке дронов у Киева описали одним словом

    Китай отреагировал на перебои с поставками нефти с Ближнего Востока

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok