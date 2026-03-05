В США оценили перспективы скорой смены режима в Иране

Бывший госсекретарь США Блинкен: Скорой смены режима в Иране не предвидится

Смены режима в Иране в ближайшем будущем не предвидится. Об этом заявил бывший госсекретарь США Энтони Блинкен, его слова приводит Bloomberg.

«[Президент США Дональд] Трамп теоретически мог бы уже завтра объявить о победе и заявить, что режиму нанесен серьезный ущерб, что серьезно пострадали ракетные силы, ядерная программа и военно-морской флот, и на этом закончить. Но тогда ради чего все это?» — отметил Блинкен.

По его словам, большую часть разрушенного в конечном итоге можно восстановить. При этом экс-госсекретарь указал, что необходимы изменения в системе управления Исламской Республики, но «скорой смены режима не предвидится».

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Трамп готов поддержать иранских ополченцев, готовых взять в руки оружие для смены власти, и продолжает публично и в частном порядке обдумывать несколько вариантов того, кто должен сменить свергнутого лидера страны.