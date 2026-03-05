Реклама

Мир
03:46, 5 марта 2026Мир

В США заявили о поражающих ударах Ирана

Аналитик Дэвис: Из-за нехватки у США средств ПВО Иран поражает новые цели
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Из-за нехватки средств противовоздушной обороны (ПВО) у США Ирану удается поражать все новые цели. Об этом заявил военный аналитик, подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.

Он указал, что Иран может продолжать атаковать «очень долго». «А если они начнут посылать волну за волной — по три-четыре сотни за раз — дронов "Шахед", которых, по сообщениям, у них десятки тысяч? <...> А мы их еще даже не видели, по крайней мере, в таком масштабе», — заявил Дэвис.

Военный аналитик также указал, что некоторым беспилотникам удалось прорваться через американскую оборону, в частности, в Бахрейне. Он предупредил, что если ситуация не изменится, то Соединенные Штаты будут нести все большие потери. По словам Дэвиса, это приведет к тому, что и на США и на Израиль возникнет колоссальное политическое давление с целью поиска решения.

28 февраля США и Израиль начали боевые действия против Ирана. Целями операции стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников и средства противовоздушной обороны. В свою очередь, Иран нанес ответные удары по Израилю и военным базам США в Бахрейне, Катаре, Кувейте и Иордании. Советник верховного лидера Исламской Республики Мохаммад Мохбер заявил, что Тегеран намерен продолжать военный конфликт с США и Израилем «сколько угодно».

