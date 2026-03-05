Реклама

15:07, 5 марта 2026

В ЦБ предложили ввести ответственность за некоторые операции с криптовалютой

Набиуллина: Нужно ввести ответственность за операции с криптой вне «белой» сферы
Вячеслав Агапов

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

В России нужно ввести ответственность за операции с криптовалютой вне «белой» сферы. Такое предложение озвучила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, ее цитирует РИА Новости.

На ежегодной встрече кредитных организаций с Банком России глава регулятора заявила, что для обеления экономики необходимо закрепить в антиотмывочном законодательстве обязанность банков устанавливать ИНН физических лиц и открытие банковских счетов и электронных кошельков.

«Важным для обеления экономики является и легализация криптовалюты, введение ответственности за операции вне сферы регулирования», — добавила она.

Также в рамках встречи Набиуллина отметила, что банкам и брокерам можно разрешить выступать в роли криптообменников. Обращение криптовалют и цифровых финансовых активов в РФ должно сближаться, пояснила глава ЦБ.

Летом прошлого года глава Банка России заявила, что ее ведомство не изменило отношения к использованию «крипты» для расчетов внутри страны и продолжает выступать против. Кроме того, ЦБ не рассматривает возможности инвестирования в данный инструмент.

