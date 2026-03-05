Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
15:00, 5 марта 2026Авто

В центре Москвы перекрыли движение

В центре Москвы временно перекрыли движение транспорта на нескольких улицах
Александра Качан (Редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

На нескольких улицах в центре Москвы временно перекрыли движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.

Ограничения введены на улице Тверской в районе дома 15/1, строение 1 на улице Моховая, на Москворецкой набережной в районе Устьинской набережной по направлению к Китайгородскому проезду, на Боровицкой площади, на Садовом кольце в районе пересечения с улицей Баррикадная, а также на улице Знаменка в районе дома 9, строение 1, на съезде с улицы Смоленская на Садовое кольцо, на Новинском бульваре в районе дома 8 и на съезде с внутренней стороны Садового кольца на улицу Новый Арбат.

Причины перекрытия движения и срок снятия ограничений не уточняются. Дептранс призвал московских водителей заранее строить свой маршрут с учетом ситуации.

Движение в некоторых частях центра столицы также перекрывали в среду, 4 марта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иранские дроны впервые ударили по Азербайджану. Тегеран отрицает атаку, Алиев требует извинений и дал поручение армии

    Появились первые кадры с освобожденными из плена ВСУ россиянами

    Лишившийся руки военкор описал атаку ВСУ словами «как в фильмах ужасов»

    На Украине подтвердили обмен пленными с Россией

    Российские туристы нашли замену недоступным ближневосточным странам

    Взыскивать долги за ЖКХ с россиян начнут по-новому

    Иран впервые ударил стелс-дронами «Хадид-110»

    На Украине назвали уникальность нового обмена пленными с Россией

    Гогену Солнцеву сожгли кожу головы в московском салоне красоты

    Аэропорт Азербайджана приостановил работу после атаки иранского дрона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok