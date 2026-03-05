В центре Москвы перекрыли движение

В центре Москвы временно перекрыли движение транспорта на нескольких улицах

На нескольких улицах в центре Москвы временно перекрыли движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.

Ограничения введены на улице Тверской в районе дома 15/1, строение 1 на улице Моховая, на Москворецкой набережной в районе Устьинской набережной по направлению к Китайгородскому проезду, на Боровицкой площади, на Садовом кольце в районе пересечения с улицей Баррикадная, а также на улице Знаменка в районе дома 9, строение 1, на съезде с улицы Смоленская на Садовое кольцо, на Новинском бульваре в районе дома 8 и на съезде с внутренней стороны Садового кольца на улицу Новый Арбат.

Причины перекрытия движения и срок снятия ограничений не уточняются. Дептранс призвал московских водителей заранее строить свой маршрут с учетом ситуации.

Движение в некоторых частях центра столицы также перекрывали в среду, 4 марта.