В центре Москвы перекрыли движение

В Москве временно закрыли движение по Кремлевской набережной и Тверской улице

Ряд дорог в центре Москвы в среду, 4 марта, временно перекрыли для автомобилей. О приостановке движения столичных водителей предупредили в пресс-службе городского Дептранса в Telegram.

Ограничения коснулись Кремлевской набережной и Тверской улицы. Так, сообщение о закрытии движения по Кремлевской набережной было опубликовано в 18:23, а по Тверской — в 19:13 по московскому времени. О том, когда оно будет возобновлено, в Дептрансе не сообщили.

Ранее в этот же день из-за аналогичных ограничений столичные автомобилисты не могли проехать по Знаменке, Житной и Волхонке, а также внешней стороне Садового кольца в районе Баррикадной улицы. Кроме того, была перекрыта Кремлевская набережная по направлению к Пречистенской набережной.