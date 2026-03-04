Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
19:28, 4 марта 2026Авто

В центре Москвы перекрыли движение

В Москве временно закрыли движение по Кремлевской набережной и Тверской улице
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Ряд дорог в центре Москвы в среду, 4 марта, временно перекрыли для автомобилей. О приостановке движения столичных водителей предупредили в пресс-службе городского Дептранса в Telegram.

Ограничения коснулись Кремлевской набережной и Тверской улицы. Так, сообщение о закрытии движения по Кремлевской набережной было опубликовано в 18:23, а по Тверской — в 19:13 по московскому времени. О том, когда оно будет возобновлено, в Дептрансе не сообщили.

Ранее в этот же день из-за аналогичных ограничений столичные автомобилисты не могли проехать по Знаменке, Житной и Волхонке, а также внешней стороне Садового кольца в районе Баррикадной улицы. Кроме того, была перекрыта Кремлевская набережная по направлению к Пречистенской набережной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Ирана обратился к лидерам стран Ближнего Востока

    Россиян предупредили о риске заразиться коварной инфекцией в общественных местах

    Полина Гагарина пожаловалась на внешний вид и задумалась о пластике

    Российский преподаватель впервые ответил на обвинения в расправе над беременной женой

    Вооруженные авантюристы угнали катер и попытались высадиться на Кубе

    Раскрыта способность Ирана продолжать участие в конфликте

    В Британии допустили присоединение к ударам по Ирану

    Путин решил освободить принудительно мобилизованных в ВСУ венгров

    В центре Москвы перекрыли движение

    Две полоски на тесте у женщины оказались результатом рака вместо беременности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok