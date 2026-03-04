В центре Москвы перекрыли движение

Дептранс: В Москве временно закрыли движение по Знаменке и Житной

Ряд дорог в центре Москвы в пятницу, 27 февраля, временно перекрыли для автомобилей. О приостановке движения столичных водителей предупредили в пресс-службе городского Дептранса в Telegram.

Речь идет о Кремлевской набережной по направлению к Пречистенской набережной и внешней стороне Садового кольца в районе Баррикадной улицы. Движение временно закрыли и на Ленинском проспекте по направлению в центр в районе Калужской площади. Помимо этого, ограничение коснулось нескольких улиц — Знаменки, Житной и Волхонки. В последнем случае, уточнили в ведомстве, автомобилисты не смогут проехать лишь по направлению в центр.

По данным ЦОДД, пробки на дорогах столицы достигли 5 баллов, а средняя скорость движения составляет 34 километра в час. В Дептрансе водителей призвали перед поездкой проверить загруженность дорог в навигаторе и быть готовыми к тому, что привычное время в пути увеличится на 40 минут.

Накануне сообщалось, что на МКАД из-за аварии загорелись две машины.