14:46, 3 марта 2026Авто

На МКАД загорелись две машины

«112»: «Газель» и «Жигули» загорелись в результате ДТП на 7-м километре МКАД
Марина Аверкина

Кадр: Telegram-канал 112

На 7-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого загорелись автомобили «Газель» и «Жигули». Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Сообщается, что на место ДТП оперативно прибыли сотрудники МЧС. Движение в районе аварии затруднено.

По информации Telegram-канала «МК: срочные новости», существует угроза взрыва из-за газовых баллонов в «Газели».

Ранее российские владельцы Zeekr 001 рассказали о неожиданных нюансах электрокара.

