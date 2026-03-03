На МКАД загорелись две машины

«112»: «Газель» и «Жигули» загорелись в результате ДТП на 7-м километре МКАД

На 7-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого загорелись автомобили «Газель» и «Жигули». Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Сообщается, что на место ДТП оперативно прибыли сотрудники МЧС. Движение в районе аварии затруднено.

По информации Telegram-канала «МК: срочные новости», существует угроза взрыва из-за газовых баллонов в «Газели».

