На МКАД загорелись две машины

На 7-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого загорелись автомобили «Газель» и «Жигули». Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Сообщается, что на место ДТП оперативно прибыли сотрудники МЧС. Движение в районе аварии затруднено.
По информации Telegram-канала «МК: срочные новости», существует угроза взрыва из-за газовых баллонов в «Газели».
