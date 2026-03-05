Врач показала покрытое прыщами лицо и взволновала россиян

Превентивный врач терапевт-эндокринолог Екатерина Ладикова показала лицо, покрытое прыщами, и взволновала пользователей сети. Ролики на данную тему опубликованы в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша с никнеймом dr_ladikova предстала перед камерой в белом махровом халате и с собранными в низкий хвост волосами. При этом россиянка показала покрасневшую кожу с многочисленными воспалениями.

«Кто бы знал, как тяжело мне дается все это. А те, кто мне пишет неуместные сообщения, смеется над тем, что я глупа, потому что до сих пор не перешла на ретиноиды, знайте: диванных критиков всегда больше адекватных и разумных людей», — написала Ладикова.

В блоге доктор объяснила, что страдает розацеа. При этом вследствие беременности произошло обострение, которое сохранилось и после родов.

Посетители аккаунта решили поддержать Ладикову в комментариях под постом. «Бедняжка! Как мне тебя жалко! Как я тебя понимаю! Тоже мучаюсь! Ты очень красивая, терпения в борьбе!», «Вы все равно красотка», «Милая, дай Бог скорее пройти через это», «Обнимашки, терпения вам, все будет хорошо», — написали они.

